¡Ú£Æ£±¡Û¶ì¶¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½²òÇ¤¤«¡¡¥é¥ë¥Õ»á¡Ö¤Û¤Ü³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¶ìÀï¤¹¤ë£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Æ£±³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤ÈÄó·È¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÏÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ï£¶£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£±£µ¼þÃÙ¤ì¤ÎºÇ²¼°Ì¤È½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¬¥Ã¥»¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ü³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÅ·ºÍ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÂÄï¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¡Ë¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÃ¯¤è¤ê¤âÀè¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Ï¸½ºß¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Î¤¿¤á¤Î²¾ÇÛÃÖ¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Î´õË¾¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¡¹ÁÈ¿¥²þÊÔ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èà²òÀâá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö£Á£Ó¡×¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î³ô¼°¤¬²òÇ¤¤òÁË»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²²Â¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸µµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ±»á¤Ï¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌäÂê¤¬²ò·è¤·¡¢Èà¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç»ÄÎ±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£