Snow Manの公式YouTubeで最新のショート動画が公開。渡辺翔太、向井康二、岩本照、ラウール、深澤辰哉が登場した。

【動画】Snow Manの最新ショート動画／【画像】Snow Man 新アーティスト写真（集合＆ソロ）

■ラウール発案の“汗だく”企画が始動！

動画は「【汗だく】ラウールpresents企画始動」というコメントとともに公開。

5人はブラックのTシャツにライトグレーのハーフパンツを合わせたスポーティーなスタイルでスタジオに集まり、まずは全員で挨拶。

深澤に「汗やばすぎるだろ」とツッコまれ、カメラにぐっと近づくラウール。顔を流れる汗も印象的だ。

ラウールは続けて、「ある目的を果たすために、今日はみんなで集まってもらいました」「自分たちは一旦、汗をかきました」と説明し、「みなさんぜひ動画見てください」と呼びかけている。

向井、岩本、ラウールには「まだまだだな3人」、渡辺、深澤には「へとへとな2人」などのテロップも添えられ、和気あいあいとした雰囲気が伝わる内容となっている。

最後は「みんなでトランポリンエクササイズ」のテロップとともに、ラウールが自撮りしながらトランポリンで跳ね、渡辺に「酔うわ！」とツッコまれる一幕も。

ファンからは「ラウ久しぶり！」「めずらしく5人」「新鮮メンツ」「末っ子がひたすら末っ子してかわいい」「ラウはお兄ちゃん達に愛されてるね」「ラウールお肌つやつやでビジュ最高」「大量に汗かいててもビジュ良すぎて眩しい」などの声が寄せられている。

