免許不要のママチャリ型、こがない自転車！「MOPERO 4U」を3月14日より予約開始
電動モビリティ専門店のSWALLOW合同会社は、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品「MOPERO 4U（モペロ フォーユー）」の予約販売を2026年3月14日より開始する。また、予約販売に先立ち、2026年3月13日に横浜市内の施設「TECH HUB YOKOHAMA」にて、横浜市「戦略的な実証実験支援」制度の成果報告を兼ねたメディア向け発表会を開催する。
■開発の背景：ユーザーの声から生まれた“ママチャリ型”という最適解
MOPEROシリーズのヒットモデル「MOPERO mini cargo」は、応援購入サービス「Makuake」にて6,200万円以上の支援を集めるなど、大きな反響を呼んだ。その一方で、一部のユーザーからは「またぎにくい」「バイクの運転経験がないと乗りこなしが難しい」といったフィードバックも寄せられた。
SWALLOWはこれらの声を受け、より多くの方に受け入れられる形状として、足を高く上げずに乗り降りできる“V字型フレーム”の採用を早期に決定した。
その後、横浜市の「戦略的な実証実験支援」制度を活用し、疑似道路環境においてアクティブシニア層を中心とした試乗検証を実施。実際の走行体験から得られた具体的なフィードバックをもとに、設計の磨き込みを行いました。
実証実験時の様子
実証を通じて導き出された主な改良点は以下の通り。
・誤発進防止を目的とした親指スロットルへの変更
・自転車の踏み出し位置と同じ自然な姿勢を実現するフットレスト配置
・さらなる乗降性向上のためのフレーム高の最適化
・積載量を向上させた大型フロントバスケットの設置
さらに運転経験に応じて加速特性を切り替えられる「パパモード・ママモード」の搭載など、使う人の安心感と実用性を徹底的に追求した。
MOPERO 4Uは、構想段階の仮説を実証実験によって検証・改善し、完成度を高めたモデルだ。
■MOPERO 4Uに込められた4つの意味
製品名である「4U」は、“For You（あなたのために）”というメッセージとともに、4Uを開発するにあたり、私たちが込めた4つのコンセプトを表している。
Universal：誰もが使える、ユニバーサルな設計
Useful：日常のさまざまなシーンで役立つ実用性
Urban：街の景観に溶け込む、都会的なデザイン
User-friendly：直感的に操作できる、やさしい使い心地
MOPERO 4Uは、この4つのコンセプトをかたちにした一台だ。
■MOPERO 4Uの主な特徴
自転車の気軽さはそのままに、もっとラクチンに
MOPERO 4Uは、自転車の使いやすさはそのままに、日々の移動をさらに快適にするための工夫を凝らした。16歳以上であれば免許不要。家族みんなで共有できる、新しい移動体験を提供する。
またぎやすいV型フレーム
低くまたぎやすいステップスルー設計。スカートを履いている日でもスムーズに乗り降りできる。
乗り心地を切り替えられる「ママモード・パパモード」
穏やかな加速感で安心して乗れる「ママモード」と、力強い加速を楽しめる「パパモード」を搭載する。ボタン一つで簡単に切り替えが可能だ。
便利なLLワイドフロントバスケット
毎日の買い物で増えがちな荷物もすっぽり収まる大容量サイズ。重い荷物も楽に運べる。
国内老舗メーカー開発「極み」やわらかサドル
日本ブランド「Noguchi（野口商会）」製のクッション性に優れたサドルを採用した。長時間の走行でもお尻が痛くなりにくく、快適な乗り心地が続く。
坂道に強い高トルクモーター
荷物を載せた状態でも坂道を楽に登れるプラネタリギアードモーターを搭載した。
駐輪ラックに入る前輪すっきり設計
一般的な駐輪場のラックにそのまま停められるサイズ設計です。※特定小型原動機付自転車が駐輪可能かは、駐輪場の管理者に確認のこと。
汎用性の高いリアキャリア
市販の自転車用カゴなどをそのまま装着可能。ライフスタイルに合わせたカスタマイズが楽しめる。
自転車のペダルに近い位置に設計されたフットレスト
フットレストは、自転車のペダル位置に近いレイアウトで設計。普段ペダルを踏み出すその位置に足を置けるため、違和感なく乗車できる。
■製品仕様
＜販売情報＞
予約開始日：2026年3月14日（土）
通常価格：189,800円（税込）
先行予約特別価格：最大45%OFF 〜
※公式LINEで最新情報を配信する
※数量限定・先着順のため、割引率は段階的に変動する
販売方法：SWALLOW公式オンラインストア
