WBC日本VS台湾

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「6番・一塁」の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）は3打数1安打1打点。今季からメジャーに挑戦することもあり、米メディアから直撃取材を受けた。予想外の質問もユニークな答えで笑いを誘った。

興味は野球に留まらなかった。試合後、私服姿で帰路につく村上に米メディアのレポーターが直撃。通訳の助けを借りながら、次々に繰り出される幅広い質問に答えていった。日本の打線の強みを聞かれると「ショウヘイ・オオタニがいるところですかね」とニヤり。パワーの源については「いっぱい寝ること。いっぱい食べること」と回答。レポーターからは「何時間寝るんですか？」と追加での問われ、「8時間以上は寝たい」と笑った。

今オフ、ポスティング制度を利用してヤクルトからホワイトソックスに移籍。施設を見学した時に温水洗浄便座の設置を提案し、採用されたことが米国でも話題となった。「他に日本にあってアメリカにないもので導入してほしいものは」という予想外の質問に「え〜……」と一瞬思案。「まあ、シャワーヘッド。結構水圧が弱いし、固定されているので」と口にした。

米国では日本のように、片手に持って自分の当てたいところに動かすことができないシャワーヘッドが多いと指摘。質問したレポーターも「素晴らしい答えですね」と嬉しそうに笑い、取り囲んだ日本の報道陣も爆笑していた。



（THE ANSWER編集部）