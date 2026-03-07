ストーブの温かさを満喫している猫ちゃんが、可愛すぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.9万回以上再生され、「見ているこちらも心が温まる」「まるで雪だるまみたい」といったコメントが寄せられました。

ストーブで温まろう

YouTubeチャンネル『ネコがくる Life in Atami』では、おどやんちゃんのマイペースな一面が紹介されています。

冬の寒い日、おどやんちゃんは暖を求めてストーブの前へ。迷いのない足取りで一番近い場所に落ち着き、その特等席をしっかり確保したのだそうです。

ストーブのぬくもりに包まれながら、目を細め、口元もゆるんだリラックスした表情を見せるおどやんちゃん。その満足そうな様子からは、穏やかな時間が流れていることが伝わってきます。

ぽかぽかで気持ちいい

おどやんちゃんは、あたたかなストーブの前がお気に入りのようです。特等席に落ち着くと、ほとんど動くことなく、ゆったりとくつろいでいました。

しばらくすると、大きなあくびをひとつ。体がすっかり温まり、眠気が訪れてきたようです。

あくびのあとは、目を細めたまま気持ちよさそうな表情に。その穏やかな様子からは、「ぽかぽかで心地いいなあ」といった気分が伝わってくるようでした。

くつろぎモードは永遠に

ストーブの前でくつろぎ続けるおどやんちゃん。

ぬくもりに包まれていると、そこへ別の猫ちゃんがそっと近づいてきました。気持ちよさそうにしているおどやんちゃんの様子に惹かれたのか、あいさつに来たようです。おどやんちゃんはリラックスした表情のまま、やさしく応じていました。その穏やかなやり取りからは、落ち着いた性格もうかがえます。

その後も、おどやんちゃんはお気に入りの場所で暖をとり続けます。前足で顔を丁寧に毛づくろいする姿も見られ、のんびりとした時間が流れていました。

投稿には、「なんて気持ち良さそうなの」「めちゃくちゃ良い表情しておられる」などのコメントが寄せられ、おどやんちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ネコがくる Life in Atami』では、大和守安定ちゃんの日常を見ることができます。

おどやんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

