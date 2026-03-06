◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13―0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。2回にドジャース・大谷翔平投手（31）が先制グランドスラムを放つなど、打線が爆発し、7回コールド勝ちを飾った。

ドーム騒然の一発が飛び出したのは2回1死満塁。絶好の場面で回ってきた打席を無駄にする大谷ではない。カウント2ボール1ストライクからの高めに浮いた124キロカーブをやや泳ぎながらも右翼席まで運んだ。

この衝撃の一発を皮切りに打線が爆発。大谷が2度目の打席でも右前適時打を放つなどこの回、一挙10得点。3回にも3点を加え、完全なワンサイドでゲームを進めた。直前の強化試合で2戦無安打だった大谷は3安打5打点と本領を見せつけた。

日本ではぶっつけ登板となった先発の山本は大量リードにも守られ、2回まで無安打無失点。ただ、普段の制球力はまだなく、3回に2四球と失策で2死満塁としたところで、藤平と交代した。

その藤平がピンチを三振斬り。4回からは山本のオリックス時代の後輩・宮城が2回無安打無失点。北山、曽谷と無失点でつなぎ、侍ジャパンが最高の形で初陣を飾った。

WBCの初戦は、これで第1回から6戦全勝となった。