¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¡©¡×³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë¡Ö£±Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¡ÖÌµÎà¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¡×ÁÇ´é
¸åÇÚ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¡È»ØÆî¡É
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤ÎÅÒÇî¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆµÜ¾ë¸©·Ù¤Ï£³·î£´Æü¡¢³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤éµåÃÄ´Ø·¸¼Ô·×£³¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
ÀõÂ¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸µµð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡Ê28¡Ë¤Î¶¡½Ò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Î²áÄø¤Ç¡¢¡Ø¡Ê¥ª¥³¥¨¤¬³ÚÅ·ºßÀÒÃæ¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤´¤í¤Ë¡Ë³ÚÅ·¤ÎÀèÇÚ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÊÅÒÇî¤ò¤¹¤ë¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤µ¤Þµå³¦¤Ç¤Ï¡ÈÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÀõÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºßµþ¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÀõÂ¼¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ï¡¢À¾Éð»þÂå¤«¤éÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ê¤É¤Ç¸åÇÚ¤Ë¤â¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ÔÆ°À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÀõÂ¼¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¡È»ØÆî¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¶¥ÇÏ¤ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Î¥ê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
µå³¦¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÀõÂ¼¤é£³Ì¾¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
£³·î£´Æü¸á¸å¡¢³ÚÅ·µåÃÄ¹Êó¤Ï¡ÖµåÃÄ½êÂ°´Ø·¸¼Ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡ÖºòÇ¯£²·î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¼«¼ç¿½¹ð¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í³ºÅö¼Ô¤«¤é¼«¼ç¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÜ¾ë¸©·Ù¤Ë¤´ÁêÃÌ¤·¡¢ÁÜºº¤Ë¤â¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ºÅö¼Ô¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢12µåÃÄ¤Ç¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿À©ºÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤â°ÛµÄ¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯»þÅÀ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀõÂ¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¶â³Û¤¬¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ¢¼è¤ê¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤ÏÇ¯ÅÙ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢£³·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÀõÂ¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Èã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¡É¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢£³·î£´Æü¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Î£±·³Àï¤Ë¤â£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡È½ª¤ï¤Ã¤¿¡É½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¤é¤·¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï±øÌ¾ÊÖ¾å¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£