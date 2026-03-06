¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤Î¤ª¼¸¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¤âÀÚ¤Ã¤¿¡£3.11¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢15Ç¯ÌÜ¤ÎËÜ²»¡ÖÊ¡Åç¤ò¼ð¤ìÊª°·¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡× #ÃÎ¤êÂ³¤±¤ë
ÆüËÜÃæ¤¬Ê¨¤¤¤¿Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÎÞ¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¨¡¨¡¡£¤«¤Ä¤ÆÊ¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤¿´Ø¸ýÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï¤¿¤È¤¨´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡×¤¬¤è¤·¤È¤µ¤ì¤º¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡Åç¤Î¸½¾ì¤òÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÊüÁ÷¸½¾ì¡£¤ß¤º¤«¤é¤âÈïºÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢»ÈÌ¿´¶¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨Â³¤±¤¿Æü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÌºÒ¤¬¡ÖÈá·à¡×¤È¤·¤Æ¸ÇÄê²½¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¼ð¤ìÊª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
15Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Èà½÷¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦»º¶ÈÀïÎ¬¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¡Åç¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ò¼Î¤Æ¡¢»ö¼Â¤È¤¤¤¦¡Ö³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Èà½÷¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡Ö¼ð¤ìÊª°·¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿¿°Õ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³ä¤ì¤¿¤¢¤ÎÆü
2000Ç¯¤ËÊ¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´Ø¸ýÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¡£15Ç¯Á°¤Î3·î11Æü¡¢Èà½÷¤ÏÊ¡Åç»ÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¶ÐÌ³¤¬µÙ¤ß¤Î¶âÍËÆü¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÎÍ§¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éºë¶Ì¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤ÍÉ¤ì¤Ç²È¶ñ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¾²¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ê¡Åç»Ô¤ò½±¤Ã¤¿¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÍÉ¤ì¡£Ì¿¤«¤é¤¬¤é³°¤ØÃ¦½Ð¤·¤¿Èà½÷¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÃì¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤¤¤¿¤êÊÄ¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬Îö¤±¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¥¦¥ï¥ó¥¦¥ï¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦Ä¾´¶¤·¡¢·ÈÂÓ¤À¤±°®¤ê¤·¤á¤Æ²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±Î½¤ÎÌµ»ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿½Ö´Ö¡¢°ÂÅÈ¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÂçµã¤¤·¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ø¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬ÃÏ¿Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¶ÛµÞÆÃÈÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ·µ¤¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢É¬»à¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿
¡Ö¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ·µ¤¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¬»à¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¿Í¡¢¿®¹æ¤¬²õ¤ì¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»¤ÎÍÍ»Ò¡Ä¡£±è´ßÉô¤Î±ÇÁü¤ËÄÅÇÈ¤ÎÂè1ÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¡¢ÈòÆñ¤òÉ¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ËÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÇÈ¤¬µÞ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿å¤¬Î¦ÃÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¤¤¤Þ¤À¤Ë¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥«¥á¥é¤¬Êá¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬¸¶È¯¤ò½±¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢·ú²°¤Î¤¹¤°²¼¤Î³³¤«¤é³¤¤ÎÄì¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤«¤é¤³¤ì¤ÏÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÁ°¤Î¶¯¤¤°ú¤Ä¬¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÄÅÇÈ¤¬¸¶È¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
1Æü1ËÜ¤Î¿å¡¢Íî¤È¤»¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤È¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼¸¤ê
Å°Ìë¤Ç¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿´Ø¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¿ôÆü´Ö¤Îµ²±¤ÏÃÇÊÒÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤ò¼º¤Ã¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÏÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ää»ß¡£1¹æµ¡¡¢3¹æµ¡¡¢4¹æµ¡¤¬¼¡¡¹¤È¿åÁÇÇúÈ¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ÆÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬Êü½Ð¡£¹ï¡¹¤È¹¤¬¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¡Ä¡£¤è¤¦¤ä¤¯ºë¶Ì¤Î¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é4Æü¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÊ¡Åç¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÔ°Â¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì¾õ¶·¤Ê¤É¤òÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ï¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼Â¤Ï»ä¤âÀè¡¹¤¬ÉÔ°Â¤Ç¿´¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¢¤¬¤¯¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÄ¾¤»¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Í¾¿Ì¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤ËÃÊ¥Üー¥ë¤òÉß¤¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÌÓÉÛ¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ²¾Ì²¤ò¤È¤ë¡£¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇËèÆü¡¢ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¿å¤Ï1Æü1ËÜ¡£¥È¥¤¥ì¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬Àî¤Çµâ¤ó¤Ç¤¤¿¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢3·î11Æü¤ËÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¤Î¤Þ¤Þ¡£Íî¤È¤·¤¿¤¯¤Æ¤â´é¤¬Àö¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¤¤Ê¤ó¤ÆÉÔ¶à¿µ¡Ù¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ÷¤¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Éþ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤Þ¤Ç¤·¤á¤Æ¡£¿ÌºÒÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¼ð¤ì¤¿ÌÜ¤Ï¥á¥¬¥Í¤Ç±£¤·¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²Ë¤Ê¤é´¤ãª¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¡×ÈïºÒÃÏ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÊóÆ»¤Î¸Â³¦
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤à¤Û¤«¡¢¤ß¤º¤«¤éÈïºÒÃÏ¤äÈòÆñ½ê¤Ç¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¼èºà¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¦¤Á¤Î´¤ãª¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¡×¤È¡£ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»Å»ö¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤âÈïºÒ¤·¡¢Ï¢Æü¤Î¼èºà¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÊª»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¿´¤¬¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÂç¿ÆÍ§¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌºÒ¤«¤é1¤«·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿¡¢4·î18Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¶°ø¤ÏÇ¾Â´Ãæ¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÌ¿¤¬°ì½Ö¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Âç¿ÆÍ§¤Îë¾Êó¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÆÍÁ³¼º¤¦¤È¤¤¤¦Èá¤·¤ß¤¬¤É¤ì¤Û¤É²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡Åç¤òµî¤ë¡Ö¼«¼çÈòÆñ¡×¤ÎÆ°¤¤â²ÃÂ®¡£¡ÖÊ¡Åç¤Ï¤â¤¦¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¿¼¤¤ÌµÎÏ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤¿Èà½÷¤òµß¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤âÈïºÒ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬ÈòÆñ½ê¤ò²ó¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤ò·üÌ¿¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë»ä¼«¿È¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸¶È¯¤äÊü¼ÍÀþ¤Ê¤É¡¢°Å¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤ä´õË¾¤Î¼ï¤òÊ¡Åç¤«¤éÆÏ¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤¦¡¢¼èºà¤ÎÂÉ¤òÀÚ¤ë·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ö·ï¤Ï¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×Åìµþ¤È¤Î³Êº¹¤Ë´¶¤¸¤¿Ê°¤ê
Ê¡Åç¤Î¡Öº£¡×¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÈÅìµþ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó³Êº¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¶È¯»ö¸Î¤ÏÊ¡Åç¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤ÎËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Ï²ñ¸«¤âÅìµþ¤¬Àè¡£¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤â¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÄÅç¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ø»ö·ï¤Ï²ñµÄ¼¼¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£Ê¡Åç¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤«ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»ä¤¬¿¿¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ê¡Åç¤ÎÌäÂê¤ò¡¢´¶¾ðÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¹½Â¤¡Ù¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¤¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤äµ¿Ìä¤ò¤ß¤º¤«¤éÉ³²ò¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¿ÆÍ§¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢³¤³°¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ø¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2013Ç¯¡¢Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Î¤È¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¡¢²¿¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ð¤ìÊª¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡£ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦Ê¡Åç¤ÎÌ¤Íè
Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¸å¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£ÀìÌç²È¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ë»¡¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¸µ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ASG¡Ê¥ª¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ç¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø¸ý¤µ¤ó¡£
¡Öº£¤â¡¢¡Ø¸¶È¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¿ÌºÒ¸å¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¡Ù¤È¡¢½ã¿è¤Êµ¿Ìä¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÊ¸²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ÌÜ¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤ä½»Ì±¤Îµ¢´Ô¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ÎÆü¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÌä¤¤¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¿ÌºÒ¤ò¡ØËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò°ìÊâ¿Ê¤á¤Æ¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£Ê¡Åç¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ø¾ðÊó¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ØÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡ØËÜÅö¤Î°ÂÁ´¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤éÂ³¤¯»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢º£¤â¤½¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ä
¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢ÈïºÒÃÏ¤ò¡ÖÈá·à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀè¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡ÖÃÎ¤í¤¦¡×¤È¤¹¤Ù¤»ö¼Â¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ê¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¡¢º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿¡§´Ø¸ýÍ³¹áÎ¤