人生に行き詰まりを感じたとき、自分が「持っていないもの」ばかりに目を向けていないだろうか？京都大学の名物教授である筆者が、想定外の時代を生き抜くための、人生を豊かにする発想法を解説する。※本稿は、火山学者の鎌田浩毅『想定外を楽しむ』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。「素敵な偶然」を呼び込む発想法とは？偶然性を呼び込むために提案したいのが「ブリコラージュ、bricolage」という概念です。これは