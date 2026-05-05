継続したことで暮らしが整った、小さな習慣を紹介します。夫と子ども3人の5人家族で、整理収納アドバイザー1級と防災士の資格をもつ、ESSEベストフレンズ101・大森智美さん（現在40代）のケースです。ここでは、大森さんが子育て真っ最中だったこの10年間、続けてよかったと実感していること3つについて語ります。1：片付けを継続すること私が整理収納アドバイザーの資格を取ったのは2015年。この10年の間に子どもが増え、引っ越し