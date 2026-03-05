3月2日、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが公式サイトで、新生活の朝を応援する『朝セブン』の実施を、3月5日から3月7日の3日間限定で行うと発表。

セブンのおにぎりが100円に！？

「朝セブンは、朝の食事を通じて一日のリズムを整えることを目的としており、朝5時から11時までの間、税抜359円以下のおにぎりやお寿司が値引きになる『おにぎり・寿司スーパーセール』を行う予定です。この施策は北海道を除く全店舗が対象で、北海道ではパンのセールを別期間に実施するそうです」（全国紙社会部記者、以下同）

『朝セブン』では、179円までの商品は100円、180円から239円までのものは150円。240円から359円のものは200円に値下げされる（すべて税抜き）。

この発表に対し、ネット上では、

《弱者救済システム助かる》

《なんかひさしぶりの朗報》

《セブンイレブン太っ腹》

などの声が上がる一方で、

《200円近くまで価格を釣り上げといて、値下げしてる感出さないで》

《安く見せてるけど、そもそも179円が“普通”になってるのが怖い》

《こんな一瞬変わっても家計になんの影響もないのよ》

という意見も見られた。

「少し前までは100円で買えていたおにぎりが、今では2倍以上になっているケースもあります。昨今の物価高が与える家計へのダメージを嘆く人が多いようです。

3日間、朝限定という点に物足りなさを感じる意見も理解できますが、小売業界全体が原材料費の高騰などに直面していることも踏まえて、この価格設定は仕方がない部分もあると思います」（前出・全国紙社会部記者）

同社に今回の『朝セブン』の意図について、問い合わせてみると、

「新生活も始まり、朝の人の動きも活発になるタイミングで『朝セブン』として、おにぎり・寿司スーパーセールを開催します。朝食で気持ちのスイッチを入れ、前向きな一日を過ごせるよう、ご利用いただきたいと考えています」（株式会社セブン-イレブン・ジャパン広報担当者、以下同）

と、回答があった。

今後、本施策を継続する可能性はあるのだろうか。

「現状は未定となっておりますが、今回のセールのお客様のお声や反応を受けて、今後の販促を考えてまいります」

100円でおにぎりが買える時代に戻れるのだろうか――。