アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、原油の輸送ルートが事実上封鎖される中、早くもガソリン価格に影響が出ています。新潟市のガソリンスタンドでは今後の価格高騰を懸念し、給油に訪れる人が多く見られました。

【齋藤正昂アナウンサー】

「日々の生活に欠かせない車に必要なガソリン。その価格は中東情勢を受けて、先行きが見通せない状況になっています」





多くの給油客が訪れていた新潟市西蒲区のガソリンスタンド。【給油に訪れた人】「最近の情勢を見ると、やっぱりガソリン価格は上がると感じている」【給油に訪れた人】「イランとアメリカ・イスラエルの軍事衝突が始まり、週末くらいから高くなると聞いて」客から多く聞かれたのは、中東情勢の悪化による今後の値上げを警戒する声です。【イエスト 平倉浩幸 常務】「2月27日・28日くらいから大勢の方が。ニュースを聞いて、満タンにされるお客さんが大変多く来店している。通常の倍くらいには増えている」アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続き、日本が輸入する原油の80％が通過するエネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡は事実上の封鎖状態となっていて、仕入れ価格はすでに上昇しているといいます。【イエスト 平倉浩幸 常務】「2月28日～3月3日までで原油で10％上がっている。5日からまた3円以上、来週はもう2桁以上の大幅値上げになると思う」暫定税率の廃止を受け、下落傾向にあったガソリン価格は中東情勢の悪化を受け、再び上昇。3月4日に発表された3月2日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は前の週より2．1円高い159．1円でした。こちらのガソリンスタンドでは3日、5円値上げし、147円となっています。【給油に訪れた人】「それはつらい。ガソリンはやっぱり生活に必要。新潟は車がないと移動手段がないので」【給油に訪れた人】「ガソリン価格が上がると、遠出にお金がかかるかなと。嫌ですね、それは。これ以上、上がらないことを願っている」国内では、去年末時点で約8カ月分の石油が備蓄されているため、直ちに供給がなくなることはないとみられていますが、原油価格の高騰による影響がいつまで続くかは見通せない状況です。【イエスト 平倉浩幸 常務】「直近ではとにかく原油が上がり、為替の問題もあり、使われる方は満タンにしていただくのが一番の策だと思う」