アメリカではトランプ政権の発足後、国外への移住を検討する人が増えています。なぜ、アメリカを離れるのか。そのわけを取材しました。◇アメリカを離れ、カナダ・モントリオールに移住したヌネスさんはトランスジェンダーです。トランプ政権が発足し、アメリカでは安全に暮らすことができないと考え、移住を決断しました。ヌネスさん「私はトランスジェンダーなので、トランプ政権に私の権利が侵害されるのではないかと不安