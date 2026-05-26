世界最大級の旅行予約サイト「Booking.com」(ブッキング・ドットコム)経由の予約情報が流出し、国内のホテルを装った不審なメッセージが大勢の客に届いている問題で、Booking.comの日本法人「ブッキング・ドットコム・ジャパン」の大畑智美広報部長がJ-CASTニュースの取材に応じ、「Booking.comからは一切、予約情報は流出していない」と強調した。また、この問題で客に注意を告知しているホテルグループが10件を超えたことを明ら