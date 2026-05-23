2026年の女子ツアーが開幕！昨季も大勢のヒロインが誕生したが、年間女王候補の1番手にあがるのは、やはり昨季4勝をあげた佐久間朱莉だろう。 彼女のショット力を支えるポイントや見どころを解説！ トップ シャフトが地面と平行ではなく、斜め上を向いている。女子選手にしてはややコンパクトな形といっていいでしょう。しかし、決して柔軟性が低いわけではありません。 シャフトをよく見ると、この時点ですでに