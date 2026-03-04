カノックスター、“過去最高額”家賃75万円の新居公開「キッチン豪華で高級感ある」「洗面台広い」
【モデルプレス＝2026/03/04】YouTuberのかの／カノックスターが3月4日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。新居を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「キッチン豪華で高級感ある」家賃75万円の新居公開
カノックスターは「愛する家族のために引越した過去最高額家賃の新居をルームツアーと家賃公開」と題し動画を更新。「新居に引っ越してきたから、報告したいなと思って」と切り出し、家具はまだ揃っていない状態ながら、妻、長女、愛犬2匹と暮らす引っ越し直後の新居を紹介した。「家賃2倍になりました」というテロップとともに、リビングやキッチン、愛娘が遊ぶためのスペース、さらに広々としたバスルームなどをルームツアーで巡った。
動画最後には「ここは75万ということで」と笑いながら具体的な家賃を公言し、妻からは「わぁ、エグい」と率直な反応が。カノックスターは「物価が上がってるから調子乗って高いところ住んでいるんじゃなくて、これ言い訳かもしれないけど…」と前置きしつつ、「ちょっと家賃を下げると『ここに住みたくない』みたいな場所になってくる」「家族が住めるサイズってなると、もう買う選択肢しか出てこないからさ」と、家族の住環境を優先した結果の決断であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「完成した状態のルームツアーも楽しみ」「キッチン豪華で高級感ある」「洗面台広い」「家賃2倍の決断かっこいい」「正直に家賃言うスタイル好き」「家族のために良い環境を選んでて、家族思いなの伝わる」などの声が上がっている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
