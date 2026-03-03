ザルツブルクDFチェイス・アンリが新天地デビュー

オーストリア1部ザルツブルクに所属するDFチェイス・アンリは、現地時間3月1日に行われたオーストリア・ブンデスリーガ第21節のハルトベルク戦（0-0）で待望の新天地デビューを飾った。

負傷による長期離脱を乗り越えてピッチに立った21歳のセンターバックに対し、オーストリア紙「Salzburger Nachrichten」は「力強いパフォーマンスを見せた」と高く評価している。

ザルツブルクはホームにハルトベルクを迎えたが、試合はスコアレスドローに終わった。勝ち点3を逃す痛い結果となったものの、大きな収穫となったのがチェイス・アンリの出場だ。ベンチスタートとなった日本人DFは、前半35分にDFティム・ドレクスラーの負傷交代に伴い急遽ピッチへ。スクランブル発進ながらも安定した守備を披露し、完封に貢献した。

同紙は「デビューを果たしたチェイス・アンリは引き分けにもかかわらず笑みを浮かべた。バイヒラー新監督から特別な称賛を受けた」と見出しを打ち、その前向きな姿勢に注目。「長い負傷離脱を経てハルトベルク戦で実力を示した」と称え、昨夏にドイツ1部シュツットガルトから加入して以来、内転筋の執拗な怪我に苦しんできた苦労人が、ようやく公式戦のピッチに立ったことを伝えている。

さらに、冬からようやくチームトレーニングに復帰したばかりの21歳について「印象的なパフォーマンスを見せたことで、手痛い勝ち点取りこぼしのなかでも満足感を得ることができた」と分析。続けて「このまま怪我なく過ごすことができれば、守備陣の中央において真剣な選択肢になる可能性がある」と、今後のレギュラー争いに食い込む可能性を指摘した。

指揮官のダニエル・バイヒラー監督も、急な出番で役割を全うした若き才能を称賛している。チームとしては決定機を活かせず「祝う理由はなかった」としながらも、個人のパフォーマンスには太鼓判を押した。強豪ザルツブルクの守備の要として、チェイス・アンリが欧州でのキャリアを本格的に加速させようとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）