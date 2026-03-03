新車88万円の斬新「1人乗りミニ軽トラ」に注目！

日本の住宅街の狭い路地や、活気あふれる市場の構内など、「軽トラック」ですら進入をためらう場所を自在に駆け抜ける、全く新しい輸送手段が注目を集めています。

EVメーカー「バブル」（神奈川県伊勢原市）の「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」は、現代の道路事情と配送現場のニーズを具現化した、“1人乗りミニ軽トラ”とも呼ぶべき「超小型3輪EVトラック」です。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「“1人乗り”ミニ軽トラ」です！（30枚以上）

ビベルトラック最大の魅力は、四輪車と二輪車のメリットを巧みに融合させた「ミニカー登録」という法的区分にあります。

運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要ですが、ヘルメットの着用義務はなく、普通車のような感覚で操ることが可能。その一方で、車検や車庫証明の取得（地域による）が不要という原動機付自転車に近い手軽さを備えており、維持費を抑えることができます。

特筆すべきはその圧倒的なランニングコストです。100km走行しても電気代はわずか150円程度と、ガソリン価格が高騰する現代において、経費削減を至上命題とする事業者や家計を預かるユーザーにとってこれ以上ない武器となるでしょう。

充電も家庭用の100Vコンセントから手軽に行え、導入のハードルを大きく下げています。

最新モデルにおける最も大きな進化は、ユーザーからの要望を反映して実現した「密閉構造のキャビン」です。

従来モデルでは開放的だったサイド部分にドアが装着されたことで、雨風を遮断する快適な室内空間が確保されました。これにより、天候に左右されることなくビジネスやレジャーで活用できます。

また、ドアの装備は防犯面や耐候性の向上にも寄与しており、大切な荷物を守る信頼性も高まりました。

遊園地の乗り物を彷彿とさせる愛らしく丸みを帯びたフロントフェイスは、フレンドリーなデザインに仕上がっています。

それでいて、中身は極めて実用的。全長2170mm×全幅1070mmという非常にコンパクトなサイズ感は、軽自動車1台分の駐車スペースに2台停めてもまだ余裕があるほど。「幅約1メートル」というスリムな車体こそが、既存の車両では立ち入れなかった狭い場所への配送を可能にします。

コンパクトな外観に反して、積載能力もしっかり確保。リアに備えられた荷台ボックスは、縦650mm×横860mm×高さ650mmの容積を誇り、最大90kgまでの積み込みが可能です。

標準装備のトノカバー（フタ）が荷物を雨から守るため、配送業務から農作業の収穫、さらにはキャンプ道具を積み込んだソロアクティビティまで、幅広い用途でその実力を発揮します。

走行性能についても、街乗りを想定した十分なスペックが与えられています。定格出力590Wのモーターとリチウムイオンバッテリーの組み合わせにより、最高速度は時速55kmに達し、都市部の交通の流れにもスムーズに乗ることができます。

航続距離は最大で100kmを確保しており、一日の業務や近隣の移動であれば、バッテリー残量を気にすることなく走り続けることが可能です。

また、3輪構造特有の安定感は2輪車のような転倒リスクを軽減し、4輪車に近い安心感を提供。さらに、トラック形状で懸念されがちな後方視認性についても、バックモニターを標準装備することで解決しており、狭い場所での方向転換やバック駐車もストレスなく行えるよう配慮されています。

※ ※ ※

機能性と経済性を両立したビベルトラックですが、価格（消費税込）は88万円と、新車の軽トラックと比較しても非常に競争力の高い設定となっています。