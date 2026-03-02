ニトリ会長（81歳）が明かす経営大改革の全容「なぜ私が現場に戻ったのか、明かしましょう」

物価高騰、円安不況、日中の摩擦――日本を襲う、この「三重苦」に勝つために円安・物価高が収まらないなか、日本を代表する小売企業であるニトリも、変化を余儀なくされている。'23年度に一度は増収増益記録が途絶えたが、再浮上を目指し、創業者である似鳥昭雄会長が自ら改革に乗り出した。現在は商品本部長を兼務し、現場で指揮をとっているという。

再び経営の最前線に立った似鳥氏が、'26年の経済動向を分析しながら、「ニトリ改革」の内幕を明かした。

「81歳、現場に戻ります」

世界の構造が大きく変わる中で、日本の地位、そして日本企業の存在感が着実に低下していることに私はいま、強い危機感を抱いています。

'90年代のピーク時、日本のGDPは約4・9兆ドルで世界第2位、世界全体の約17％を占めていました。しかし現在では約4兆ドル強にとどまり、近い将来にはインドにも追い抜かれる状況です。

アメリカは同期間に約10兆ドルから30兆ドル超へ、中国も0・4兆ドルから19兆ドル超へと急拡大しました。ドイツやインドなど多くの国が成長を続ける中、日本だけが相対的に後退しています。

にもかかわらず、国内ではその危機感が十分に共有されているとは言い難い。ここに私はいま、強い違和感と懸念を覚えているのです。

日本経済が弱ってしまった要因は様々ですが、一つはやはり、急速に進む円安でしょう。'16年は1ドル＝100円、'21年には110円前後だった為替は、現在では160円近くまで円安が進んでしまいました。日本全体の'24年の年間輸入額は約110兆円。そのうち65％がドル決済であるため、円安による負担増は'21年対比でおよそ20兆円規模に達します。多くの企業にとって利益を押し下げる要因となり、最終的にはこれが「物価高」として家計に跳ね返ってきます。

'25年の日本のインフレ率はプラス3％になると見込まれています。日本の家計における最終消費支出は年間およそ300兆円規模ですから、物価が一律に3％上昇すると仮定すれば、同じ量の消費を維持するために必要な支出は約9兆円増える計算になります。春闘の賃上げ率は5％程度と報じられていますが、中小企業を含めれば日本全体では2〜2・5％程度ではないでしょうか。つまり、依然として賃上げがインフレに追いついていないのが実情です。

三木谷さんと話していること

この状況で、高市政権が対策として掲げたのが食料品の減税など大規模な財政措置です。しかし、食料品減税のために必要な財源は年間5兆円、2年間で10兆円規模に達します。政府が積極財政を進めながら減税も行うとなれば、財政赤字はさらに拡大します。

財政赤字の膨張を見越して、すでに市場ではさらなる円安と債券安が起きています。円は一時1ドル＝159円まで下落し、債券価格の下落により長期金利も2・3％へ上昇しました。日銀の利上げも慎重すぎて、円安を是正するタイミングを逸した印象です。

金利上昇が起こると、日本企業の大部分を占める中小企業は資金繰りが厳しくなり、個人も住宅ローン等の負担が増します。過度な円安が招いた金利上昇という負のサイクルは、多くの国民にとってマイナスに働くと思います。

一方、'25年度補正予算は18兆円規模となり、その6割以上を新たな赤字国債で賄うという。選挙と前後して耳ざわりの良い減税策等が謳われましたが、これらは、将来世代に大きなツケを回すバラマキ財政にほかなりません。

楽天の三木谷浩史さんも他誌で指摘されていましたが、高市政権の「責任ある積極財政」や「増税なき経済成長」については、スローガンと実態が乖離していると思います。

こうした中、三木谷さんが経済界を中心とした有志で結成し、私も参加する「日本改革会議」においては「四つの改革」を提言しています。第一に「戦略的な減税（財政支出削減含む）」、第二に「働きがい改革」、第三に「戦略的な国際人材の活用」、第四に「規制改革」です。単なるバラマキではない、戦略的な改革が必要だと考えています。

なぜ私は、再び現場に戻ったのか

外部環境の変化も深刻です。中国が輸出規制を強化し、仮にレアアースなどの供給が1年間途絶した場合、日本のGDPは1％以上押し下げられると言われています。'26年の日本の成長率は1％弱と言われていますので、差し引きで日本はマイナス成長に転じるリスクさえあるのです。

国内の財政悪化に加え、外部リスクが重なれば、物価上昇と景気停滞が同時に起きる「スタグフレーション」に陥りかねません。ここまで危機的な状況にあることに対して、正しい批判と議論が広く行われるべきだと考えています。

しかし、社外の環境を嘆いているだけでは何も始まりません。そうした困難は、他の企業も同様に直面しているからです。いま問われるのは、「厳しい環境下でどう戦うかを考え抜くこと」、そして「自分たちの力で生き残り、勝ち残る覚悟を持つこと」、それが経営者やリーダーに課された責任だと考えています。

かくいうニトリも、厳しい経済環境に苦しみました。'23年度には、36期続いた増収増益が途絶えてしまいました。この結果は経営者として、非常に重く受け止めています。

正直に言えば、どこかで過去の成功体験に甘えていた部分があったことは否定できません。同じやり方を続けていれば、どこかで必ず行き詰まる。身をもってそれを痛感しました。

だから私は、もう一度社長として経営の最前線に出ると決めました。

「ワンマン経営だ」という批判も理解しています。しかし、いまは悩んでいる余裕はない。ここで悪い流れを断ち切らなければ取り返しがつかなくなると考えたのです。

では、これからニトリの何を変えていくか。

まずは原点に立ち返り、「商品力の強化」を最優先課題に据えました。いま、私自身が商品開発を担う商品部の責任者として現場に入り、仕組みそのものを見直しています。多くのお客様に店舗へ足を運んでいただくには、ニトリの原点である「お、ねだん以上。」と感じてもらえる魅力的な商品を、安く創り出すことが不可欠だからです。

日本だけ成長率が低い理由とは

目標も明確にしました。'26年度中に、売り場における（一年以内に販売開始となる）新商品比率を、'26年取り組み開始前の14％から40％まで引き上げる計画です。どれだ

け良い商品でも同じものを売り続けていてはお客様にすぐに見放されてしまうからです。

この比率を上げるために、ニトリではいま、仕事のやり方を抜本的に見直しています。商品部の組織そのものを一度解体し、仕事の役割とやり方をゼロから再設計しました。

まず「マーチャンダイザー」という、商品開発の担当者の人数を大幅に増やし、開発力を引き上げました。加えて、商品開発担当者の海外出張日数も倍増させました。新しい商品のアイデアを続々取り入れるためです。

さらに、商品開発の手順や流れをイチから見直しています。商品の形状や仕様の調整にAIも導入しました。その結果、新商品投入までの期間を従来の6ヵ月から3ヵ月以内まで短縮できる目処が立ちました。現在、新商品の比率は30％を超えてきています。目標達成までもう少しです。

コスト改善にも努力を重ねています。ニトリの場合、1円でも円安になれば経常利益が20億円押し下げられます。利益を確保するには、コストを下げる努力を続けなければなりません。

ではどうするか。素材の調達先や、商品を組み立てる工場など、いまよりもさらに低いコストでできるところがないか、海外をくまなく回って探すのです。担当者が現地へ赴き、自分の眼で新しい工場を見つけて交渉し、仕組みを変えていく。そこまでやって、ようやく利益が出る筋肉質な体質が作られるのです。

「週刊現代」2026年3月2日号より

