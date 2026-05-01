5月1日は労働者の祭典＝メーデーです。中東情勢の緊張や物価高騰が続く中、労働者たちの訴えは…。運送業 男性（50代）「何でも（値段が）高い、高すぎ。ホルムズ（海峡の）状況とか含めて不安要素が多すぎて、ちょっとついていけないっていうのがある」サービス業 女性（20代）「（賃上げはありましたか？）ありました。少しは。本当にちょっとだけなので。もうちょっと物価が安くなれば暮らしやすくなるのかな