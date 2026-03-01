「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、川崎２（ＰＫ４−２）２水戸」（１日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）

サッカー日本代表の森保一監督（５７）が試合を視察後に取材対応。６月開幕のＷ杯北中米大会で、スローインなどに時間制限を設ける新ルールが採用されることが決まったことについて言及した。

競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）は２８日、遅延行為を削減するためのルール変更を発表。スローインやゴールキックで選手が故意に再開を遅らせている場合などに、主審は５秒のカウントダウンを始める。違反すると相手にスローイン、またはコーナーキックが与えられる。

森保監督は「まだ全部把握しているわけではないですけど」と前置きした上で「いろいろ賛否両論はあると思いますけど、プレイ時間を長くすることであったり、アウトオブボールの時間を減らしてスピーディーに試合を見てもらうとか。プロスポーツなので、サポーター目線に立つという意味では必要なところはあるかなとは思います」と話した。

その上で「いろんな現実と照らし合わせて、早ければいい、長ければいいということではないところもあると思いますので」と見解。「世界のルールでいくと、サッカーのクオリティーアップ、魅力を上げていくための試みはしますけど、それがダメだと思った時にはまたすぐ修正できるので。まずはやってみようっていうことはすごくいいかなと思います」と理解を示した。

新ルールではほかに、交代でベンチに下がる際は交代ボードが掲げられてから１０秒以内に退かなければならなくなる。また、負傷でのプレー中断時に当該選手は再開後の１分間、ピッチに戻れなくなるなど、時間制限に関する変更が多かった。