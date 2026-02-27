2月26日、女優の長澤まさみが、イタリア・ミラノで開催された『プラダ 2026年秋冬ウィメンズファッションショー』に参加。さまざまなファッション誌メディアが現地の様子を報告し、長澤の姿を公開したが、その近影が話題となっている。

長澤は、ファッションメディア「FASHIONSNAP」の公式Instagramに登場。インタビューを受け、ミラノの陽気な雰囲気に「身も心も踊るような、そんな気分になりました」と現地での心境を語った。

「長澤さんは、会場に黒のロングの髪をなびかせて登場しました。深いVネックの花柄があしらわれたワンピースを着用し、キャメル色のロングコートを羽織った、エレガントな雰囲気漂う装いを披露しました。FASHIONSNAPのインタビューでも、『深いVネックと、襟とボディの色の違うコート』がお気に入りポイントだとコメントしていました」（ファッション誌ライター）

海外でのショーに胸を躍らせている様子が伝わるインタビューだが、ファンからは、ナチュラルなアジアンビューティさに絶賛の声が集まった。さらに、コメント欄には少し彼女の変化を感じた声が寄せられていた、

《顔と首周りがスッキリされててキレイ》

《少し痩せられましたか?》

長澤のフェイスラインや首元が、少しほっそりとした印象を与え、よりエレガントさが増しているようにも見える。

「もともと小顔な長澤さんですが、今回はワンピースもVネックで、スッキリ感が出やすいデザインだったこともあり、より顔の小ささが強調されていました。さらに、ジャケットから覗く手首もかなり細く見えたため、よりやせた印象になったのかもしれません」（前出・ファッション誌ライター）

世界のファッションの舞台で、抜群のスタイルを見せた長澤。これまでにも、同ブランドとのタッグは好評を得てきた。

「長澤さんが2025年9月号のカバーを務めたファッション雑誌『SPUR』では、プラダの2025-2026年秋冬アイテムを着こなす特集が組まれ、編集部から『服の見せ方が天才的!』と絶賛されていました。持ち前のポテンシャルの高さと、高貴なブランドの世界観がマッチしていたようです。

プライベートでは、2026年1月1日に映画監督の福永壮志（たけし）さんと結婚を発表しています。その幸せな雰囲気も、今回の姿に投影されているのでしょう」（同前）

日本が誇る女優となってきたことは間違いない。