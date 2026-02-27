有吉弘行が渾身の“みちょぱポーズ”披露！「あの人エグいって！」スタジオ騒然

2月22日（日）の『有吉クイズ』では、正解率20％のクイズを作問する企画「目指せ良問！10人中2人だけ正解するクイズを作れ！」が放送された。

これまで番組内でクイズに無類の強さを見せてきた有吉弘行が、ここでも圧巻の知識を見せつけ…。

【映像】思い思いの“みちょぱポーズ”にスタジオ爆笑

番組のクイズ作家によると、「正解率20％のクイズは難度が適切で一番盛り上がる良問だが、作るのが一番難しい」そう。そこで11人の出演者が、自分以外の10人のうち2人だけが正解するクイズを作成できるかチャレンジするのが今回の企画だ。

小宮浩信（三四郎）が出題した「僕の相方のフルネームは？」などといった問題に続き、藤田ニコルは「みちょぱ（池田美優）がかつて見せていたポーズは？」という問題を出題。

自身も「10代の頃に“にこるんビーム”みたいなの出してました」とポーズがあったことを振り返った藤田は、「ゆうちゃみは（“みちょぱポーズ”が）わかるんじゃないかな」とギャルタレントであるゆうちゃみの正解を期待する。

解答として全員が一斉に思い思いの“みちょぱポーズ”を取ったところ、問題が難しすぎたのか全員バラバラ。

そんななか、有吉だけが見事に正解。これには出題者の藤田も笑い出し、他の出演者たちからも「なんで知ってるの？」「あの人エグいって！」と驚きの声が続出した。

有吉は「（正解）1人!? なに？ギャル！」とゆうちゃみと荒川（エルフ）が正解できなかったことを責め立てつつ、「（みちょぱの名前の由来である）チョッパーの感じと、みちょぱの“3（み）”で覚えてたんだよね」とさすがの貫禄を見せつけていた。