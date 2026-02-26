24年9月に終了したTBS系クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部卒業を発表した河野ゆかりさん（25）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。現在通っているスイスの大学院の女子トイレで起きた出来事についてつづった。

昨年9月からジュネーブ大学の大学院に通っている河野さんは「大学の女子トイレで明らかに職員じゃない一般のおじさんに鉢合わせたんだけど、これって大学に通報すべきなのか、ジェンダー自認が女性なのかもしれないから認めるべきなのかどちらが正しいのだろう」と不審な出来事に遭遇したことを明かした。

続く投稿で「隣の個室から出てきて、その後もちょっと不審だったから盗撮とかされたんじゃないかって怖くなってきた」と吐露。「今からでも大学に相談した方が良いのかしら」と思案しつつ、「でもこういうのもダイバーシティの軽視とか偏見だとか言われてしまうのかな」と複雑な思いもつづった。

しかしその後の投稿で「やっぱり何かあってからでは遅いので大学にメールを入れました」と報告。「私の学科は20カ国以上から学生が集まっていて様々な価値観に触れる中で、日本のやり方が通用しないことも多いです」と説明した上で、「どのような行動をすべきか迷うこともよくありますが、物事を多角的に考えられるようになっているとプラスに捉えます」と思いをつづった。