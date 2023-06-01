新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26」が発表！バッテリー容量増で電池長持ちに。日本版はSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）は26日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新たな5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（型番：SM-S942*）」と大画面モデル「Galaxy S26+（型番：SM-S947*）」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948*）」などを発表しました。またSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、すでに紹介しているようにこれらのGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraについて日本市場にて初の1次販売国・地域としてアメリカや韓国などと同じく2026年3月12日（木）に発売するとお知らせしています。
またSamsungオンラインショップなどでは各機種ともに発売に先立って2月26日（木）より予約受付が行われ、日本向け製品はおサイフケータイ（FeliCa）に対応しており、Galaxy S26のメーカー版は販売モデルが内蔵ストレージの違いによって複数あり、Samsungオンラインショップなどの直営店における価格（金額はすべて税込）は12GB RAM＋256GBストレージが136,400円、12GB RAM＋512GBストレージが163,900円となっています。
本体色は3機種ともに共通して通常カラーのコバルトバイオレットおよびブラック、ホワイト、スカイブルーの4色に加え、Samsung.com限定カラーとしてシルバーシャドウおよびピンクゴールドの2色を含めた合計6色が販売されます。その他、メーカー版以外にもこれまでに各認証機関などからNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルからも販売される見込みとなっており、各社から後日別途案内がある予定で、メーカー版についても恐らく他の量販店やECサイトでも取り扱いがあると思われます。
Galaxy S26はSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるフラッグシップスマホ「Galaxy S」の最新となる「Galaxy S26」シリーズのベースモデルで、日本では昨年のNTTドコモやau、SoftBank、サムスン電子ジャパンから発売された「Galaxy S25」に続いての投入となり、大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S25を継承しつつも着実なスペックアップが施され、チップセット（SoC）は日本向け製品では新たにQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（型番：SM8850-AC）」が採用されています。
またGalaxy S25に続いて厚み7.2mmという薄いスリムボディーを継承しつつ、新たに画面が6.2インチから6.3インチに大型化し、これによってバッテリー容量がGalaxy S25の4000mAhから4300mAhに増え、電池持ちが良くなっています。一方、若干の大画面化によってサイズはやや大きく、質量は少し重くなっており、サイズは約149.6×71.7×7.2mm、質量は約167gとなりました。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の約6.3インチFHD+（1080×2340ドット）Dynamic AMOLED 2X（有機EL）ディスプレイ（約409ppi）を搭載しています。
画面の性能としてはほぼ変わりなく最大120Hzリフレッシュレート（LTPO可変）や最大輝度2600nits（ピーク時）、HDR10+などに対応し、画面は新たに強化ガラス「Gorilla Armor 2」（Corning製）で覆われ、より傷が付きにくく割れにくくなっているとのこと。背面はGalaxy S25と同様に強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）で、側面などのフレームは高耐久なアルミニウム合金「Armor Aluminum 2」が用いられ、防水・防塵はIP68準拠となっています。
パンチホール部分には約1200万画素CMOS（1／3.2型、1画素1.12μm,
Dual Pixel PDAF）＋広角レンズ（F2.2、焦点距離26mm）のフロントカメラが内蔵され、生体認証として顔認証に対応しているほか、画面内指紋センサーを搭載しています。リアカメラは以下のトリプル構成で、SoCが進化したことによって「ナイトグラフィービデオ」もより正確で高度なノイズ軽減が行われて美しく撮影できるようになっているほか、新たにアクションカメラのように撮影できる「水平ロック」機能にも対応しています。一方、Galaxy S26 Ultraが対応する新しい動画圧縮コーデック「APV」による撮影には対応していません。
・約5000万画素CMOS（1／1.56型、1画素1.0μm、4in1、Dual Pixel PDAF）＋広角レンズ（F1.8、焦点距離24mm、OIS）
・約1200万画素CMOS（1／2.55型、1画素1.4μm、PDAF）＋超広角レンズ（F2.2、焦点距離13mm、画角120°）
・約1000万画素CMOS（1／3.94型、1画素1.0μm、PDAF）＋望遠レンズ（F2.4、焦点距離67mm、光学3倍ズーム、OIS）
その他の仕様は急速充電（最大25W）、ワイヤレス充電（最大25W）、ワイヤレス供給（最大4.5W）、USB Type-C端子（USB 3.2、OTG、DisplayPort 1.2）、デュアルステレオスピーカー、加速度センサー、気圧センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、照度センサー、近接センサー、マイク×2、Bluetooth 5.4、NFC Type A／B）、位置情報取得（トリプルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavICなど）など。microSDカードスロットなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子、ワンセグ、フルセグ、FMラジオ、赤外線通信、UWBは非対応。
OSはAndroid 16をベースにした独自ユーザーインターフェース「One UI 8.5」がプリインストールされており、最大7年間のOSバージョンアップとセキュリティーアップデートが保証されています。またAI機能「Galaxy AI」が強化され、Galaxy S26シリーズのコンセプトである「先回りするAIフォン」を体現する画面上の情報を読み取って状況に応じた適切な提案をしてくれる「Now Nudge」機能や誰でも簡単にプロレベルの編集ができる「フォトアシスト」、汎用性が高くなった「クリエイティブスタジオ」などが利用できます。一方、Galaxy S26 Ultraが対応している「プライバシーディスプレイ」には非対応です。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯はメーカー版では以下の通りで、5GはSub6のいに対応しており、ミリ波（mmWave）には対応しておらず、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMによるデュアルSIMに対応しています。
