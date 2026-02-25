Niko¤ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëhitomi¤Î¿·¶Ê¥Ç¥â½é¸ø³«
3·î4Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î10Æü¤ÎÂçºå¡¢3·î18Æü¤ÎÅìµþÅÔ¡¢ÅìÌ¾ºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëhitomi¤ÈNiko¤ó¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãhitomi¤ÈNiko¤ó / LIVE TOUR 2026¡ä¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ðÃÎ±ÇÁü¤Ç¡¢Niko¤ó¤¬hitomi¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖTokey-Dokey¡×¤Î¥Ç¥â²»¸»¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÀÆü¡¢2·î26Æü(ÌÚ)¤Î21»þ¤«¤é¤Ï¡¢2ÁÈ¤¬ÅÔÆâË¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆ±¤¸ÆâÍÆ¤¬Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡¢°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£3·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNiko¤ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢3·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëhitomi¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤Ë¤Æ1,000±ß¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡ãhitomi¤ÈNiko¤ó / LIVE TOUR 2026¡ä
2026Ç¯3·î4Æü(¿å) / °¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²° RAD HALL
2026Ç¯3·î10Æü(²Ð) / ÂçºåÉÜ¡¦ÆñÇÈ Yogibo META VALLEY
2026Ç¯3·î18Æü(¿å) / ÅìµþÅÔ¡¦¿·ÂåÅÄ LIVE HOUSE FEVER
18:00 ³«¾ì / 19:00 ³«±é¡ÊÁ´¸ø±é¶¦ÄÌ¡Ë
½Ð±é¡§hitomi¡ÊBAND SET¡Ë¡¢Niko¤ó
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä¤ê 3,900±ß / ÅöÆü 4,500±ß¡ÊÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¡Ú¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ûhttps://eplus.jp/hitomi_niko-n/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ûhttps://w.pia.jp/t/hitomi-nikon-o/
¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ûhttps://l-tike.com/hitomi-nikon/
