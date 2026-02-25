ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤â¡Ö¤â¤¦Ç¯Îð¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎý½¬À¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¤â¡Ä¶ìÏ«¤À¤é¤±¤Î¿ÍÀ¸ÌÀ¤«¤¹
¡¡¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¸õÊäÀ¸¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤â¡Ë
¡¡2·î24Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æó¼¡¿³ºº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢»ä¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÈÂÐÀï¤À¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎAYANA¡Ê·¬¸¶ºÌºÚ¡¦18¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Îô¥¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿AYANA¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ìç¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¡×¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØGirls Planet 999¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎý½¬À¸À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç1Ç¯´Ö¡¢RIRYDAY¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢10Âå¤Ë¤·¤ÆÇÈÍðËü¾æ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦Ç¯Îð¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¾Ç¤ê¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£²ó¤â¤Þ¤¿¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ä¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ìµ¤Ç÷¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤áLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼IROHA¤ÈMOKA¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬½Ð±é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£