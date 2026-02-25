Ê©¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î´ÛÄ¹¤¬¼Ç¤¡¡Êõ¾þÉÊÀàÅð¤ä¥¹¥È¤ÇÈãÈ½
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï24Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë´ÛÄ¹¤¬¼É½¤òÄó½Ð¤·¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËÎò»ËÅª¤ÊÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¤â¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬µ¯¤¡¢¥Ç¥«¡¼¥ë»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥«¡¼¥ë»á¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢Ç¤´ü¤Ï26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î19Æü¡¢Èï³²Áí³Û8800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó160²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ËÉÈÈÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÏ«ÁÈ¤¬Ï«Æ¯¾ò·ï¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÏÎ×»þµÙ´Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£