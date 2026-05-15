フランスサッカー協会は１４日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグでＩ組に入り、６月１６日（日本時間１７日）にセネガルとの初戦を迎え、第２戦はイラク、第３戦はノルウェーと対戦する。デシャン監督のもと、エースＦＷエムバペ（Ｒマドリード）、ＦＷデンベレ（パリＳＧ）、ＦＷオリーズ（バイエルン）らが名を連ねた。フランスは８大会連続、通算１７度目の出場。１９９８年と２０１８年に優勝を果