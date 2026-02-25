◆諸葛孔明のデータ戦略と、ホンダ・日産がハマった落とし穴

【悩んだら歴史に相談せよ】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

大義を重んじた名軍師、孔明

諸葛孔明（181〜234年）は、蜀の軍師であり政治家である。本名は諸葛亮であり、孔明は字（あざな）。後漢王朝（25〜220年）の末期に生まれた。若くして「晴耕雨読」（晴れた日には耕作し、雨の日には読書する）の生活を送っていたが、後漢末期の混乱のなかで台頭してきた劉備から三度の訪問を受けたことで、その軍師となる（いわゆる「三顧の礼」）。当時中国北部を支配し実権を握っていた曹操の南下に対抗するため、揚子江以南を支配していた孫権と同盟を結び、赤壁の戦いで曹操軍を破るという大功を上げた。その後、「天下三分の計」を進め、曹操、孫権、劉備の3勢力で中国を分割する構想を実現させる。劉備は蜀を建国し皇帝に即位するが、223年に死去。その後、諸葛孔明はその息子である劉禅に仕えた。魏（曹操の息子、曹丕が建国）の打倒を目指し北伐を行うが、志半ばの234年、五丈原で病没。諸葛孔明は参謀の理想像として、現代に至るまで高い人気を誇る人物である。

冷静な国力計算に基づく

「天下三分の計」と現代のM＆A戦略

諸葛孔明が劉備に解いた「天下三分の計」。これは劉備による「漢王朝再興」を掲げた有名な戦略ですが、当時、強大な勢力を誇った魏の曹操や、地盤を固めていた呉の孫権に比べ、基盤を持たない劉備が天下を統一するというビジョンは、一見すると無謀な夢物語のように思えます。

しかし、孔明はこの戦略を根拠なしに提示したわけではありません。むしろ、非常に冷静でシビアな国力比較に基づいた、極めて合理的な戦略だったのです。

データで見る「魏・呉・蜀」の国力差

「天下三分の計」の第一段階は、中国を魏・呉・蜀の三つに分割することでした。しかし、それぞれの戸数と人口を比較すると、その圧倒的な格差が浮き彫りになります。

『中国の歴史4 三国志の世界 後漢 三国時代』（講談社学術文庫）などの資料を参考に、各国が滅亡した時点での数値を比較すると以下のようになります。

魏：66万戸・443万人

呉：52万3000戸・230万人

蜀：28万戸・94万人

呉の人口は魏の約半分、そして蜀に至っては呉の半分以下という規模でした。

「魏100」対「呉＋蜀90」の構図

この人口データを踏まえて国力を指数化してみましょう。魏の国力を「100」とした場合、他国の力関係はおよそ以下のようになります。

魏：100

呉：約65

蜀：約25

この数字という現実を直視すれば、国力わずか25の蜀が単独で魏（100）に勝つことはおろか、呉（65）に対しても劣勢であることは明らかです。このままでは漢王朝再興など遠い夢でしかありません。

しかし、ここに「同盟」という変数を加えると景色が変わります。蜀が呉と手を組んだ場合、その国力は「65＋25＝90」となります。魏の100に対し、連合軍は90。これならば互角に近い勝負に持ち込める環境が整います。

さらに当時、魏は「漢王朝をないがしろにしている」という世論の反発も抱えていました。この政治的背景も加味すれば、蜀と呉が協力して魏を倒すチャンスは十分にありました。

孔明は、まず呉と同盟して最強の魏を打ち破り、その後に呉を制して中国を統一、漢王朝を再興するというシナリオを描きました。情熱的なビジョンの裏には、こうした冷徹な計算があったのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）