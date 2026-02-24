「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。2月19日（木）の放送は、「副業芸人大集結SP！」をお届け！

【動画】まちゃまちゃ「1年以上ギャラが振り込まれなかった」エンタ時代の衝撃エピソードを告白！副業の月収も

まちゃまちゃは、2005年に日本テレビの「エンタの神様」に出演し、女子プロレスラーに扮した毒舌漫談を披露するネタでブレイク！

当時は中野のキャバクラで働いており、ルミネの舞台でキャバ嬢の悪口を10分間言い続けていたら、「エンタ」に出演することに。

ほぼレギュラー状態となるが、マネージャーの手違いで1年以上ギャラが振り込まれなかったため、「(お金のことで)自慢できるような話がない(笑)」と、まちゃまちゃ。

その後、「エンタ」のSPが放送される際、告知コメントの撮影をしたが、なんと「ギャラは以前レギュラーで出ていた時のものより少し高かった」と明かす。

ちなみに、彼女の直近3カ月の芸人としての稼ぎは、先々月11万、先月10万、今月11万だった。

現在まちゃまちゃは、副業でスナック「Ties」（高円寺）の雇われママをしているが、お店にはママがもう1人おり、従業員は女の子が12〜13人。料金は飲み放題で男性が1時間3300円、女性が2800円。まちゃまちゃは、多い時は週5日勤務し、料理を作ることも。

なお、副業での収入は20万円前後。誕生日会には、椿鬼奴、ボルサリーノの関好江などが来てくれて、同級生の氣志團・綾小路翔もたまに足を運んでくれるという。

そんなまちゃまちゃが、来店客のエピソードを披露！

そのお客は酒癖が悪く、顔色を変えずに酔っ払って周りに絡んでいたとか。そんな客をまちゃまちゃは、「てめえ2度と来るな、ブチ○すぞ！」と怒鳴りつけ、客は「2度と来ねぇよ！」と息巻いて出ていったという。

しかし翌日、またベロベロになって来店したそう(笑)。

「今、楽なんですよ。スナックをやってても楽！」と話すまちゃまちゃ。

毒舌キャラでブレイクしたこともあり、多少キツいことを言っても、客が受け入れてくれるとか。最後にMCの名倉潤は、「まちゃの店出してほしい。雇われじゃなくて」と切望していた。