この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「3月のディズニーは地獄」大混雑日に“失敗する人”が知らない意外な落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LeavesJanChannelが「ディズニー大混雑日で知っておくべき注意事項」と題した動画を公開した。ディズニー系YouTuberの二コート氏が、年間で最も混雑するシーズンのパークを攻略し、満足度の高い1日を過ごすための具体的な注意点を10個のポイントに絞って解説した。



二コート氏は冒頭で、「ディズニーで一番混雑する月は3月」だと断言する。学生の春休みや卒業旅行シーズンが重なり、ソアリンやアナと雪の女王のアトラクションでは「300分待ちを記録する可能性がある」ほどの混雑を見せるという。この時期にパークを楽しむためには、事前の情報収集と対策が不可欠であるとした上で、具体的な攻略法を提示した。



まず、朝の行動指針として「7時到着がライン」であると強調する。7時までに到着できれば、入園後の朝イチの時間帯に人気アトラクションを20分待ち程度で体験できる恩恵を受けられるが、それ以降の到着では大きなメリットを享受しにくいという。また、近年導入が進む「シングルライダー」についても言及。「早く乗れる可能性がある」一方で、グループで訪れても1人ずつの案内になる点や、知らないゲストと相席になる点などデメリットも多く、「おすすめできない」とした。



混雑日において特に注意が必要なのが食事だ。二コート氏は「レストランによっては120分待ちを記録することもある」と警鐘を鳴らす。対策として、ランチは12時台、ディナーは18時台のピーク時間を「絶対に外したほうがいい」とし、事前予約やモバイルオーダーの活用を推奨した。また、午後はどのアトラクションも万遍なく混雑するため、ディズニー・プレミアアクセス（DPA）等の有料パスの活用が鍵になると解説した。



さらに、「アトラクションよりもショーやパレードの方が圧倒的にタイパがいい」という視点も提示。アトラクションは長時間並んでも体験時間は数分だが、ショーやパレードは待ち時間に対して鑑賞時間が長く、満足度が高いと説明した。二コート氏は、混雑日だからこそ「レストラン選び」や「ショー鑑賞」といったアトラクション以外の要素を充実させることが、失敗しないための重要な戦略であると結論付けた。