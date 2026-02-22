〈「殴る蹴るの暴行に発展」「自転車を投げつけて…」100人超のヤクザが歌舞伎町で違法スカウトマンを“ボコボコにした”乱闘事件の衝撃結末〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。スカウトを介して夜の仕事の紹介された人気デリヘル嬢・ミレイについて紹介する。



夜職の女性はメンヘラ率がめちゃくちゃ高い

スカウトを介して夜の仕事の紹介を受ける女性は、どんなタイプが多いのだろうか。

ナチュラルとも関係があり、あらゆる夜職関係に詳しい40代のあるベテランスカウトと会うことができた。主に歌舞伎町を舞台に路上での声かけを得意としていて、現在のSNSによるスカウトが出てくるはるか前から業として活動をしていた人物である。

風俗を含め、夜職の女性について聞くと、「全員とは言わないけどね、メンヘラ率はめちゃくちゃ高いよ」と言い放った。このときはまだその意味するところがよく分かっていなかったが、とにかく紹介を依頼した。

業界が長いだけあって、このベテランスカウトはナチュラルも含め様々なグループの若いスカウトをよく知っていた。彼の後輩のルートでまず会ったのが、24歳のミレイという名の女性だった（この章に登場する女性やホスト、スカウトはすべて源氏名、通称で表記している）。

ミレイは、都内の「デリ」で働いている。

「デリ」とは、デリヘル（デリバリーヘルス）のことをいう。店舗はなく、「無店舗型風俗店」に分類されている。

デリヘルが増えてきている理由

最近、このデリがあちこちで増えているのは、ソープランドやヘルスなどの店を新たに出店することが非常に難しくなっていることが背景にある。ソープやヘルスといったハコを構える場合は、風営法で「店舗型性風俗特殊営業」と位置付けられ、細かく様々な規制がかけられている。

営業が可能な地域は学校や病院、公園などから離れているところなどと厳しく制限されていて、既得権益としてかなり昔から営業しているところはあるが、新規の開業は事実上できなくなっているのが実態だ。

その一方で、デリヘルは1999年の風営法改正によって誕生した比較的新しいタイプの風俗だ。無店舗で場所の規制などがないため初期の設備投資も少なく済み、もっとも新規開業が相次いでいる風俗店と言ってもいいだろう。

金額しだいでSEXをする場合も多い

事務所はマンションの一室などに設けられていることが多い。ネットやSNSで広告を見た客から連絡を受けると、待機している女性を客のもとに向かわせる。男性側は、一人でラブホテルに入っている場合もあれば、地方から出張に来ているサラリーマンが、滞在先のビジネスホテルに呼ぶこともある。追加の料金を支払えば、客が自宅に女性を呼ぶことができる店もある。

プレイの内容は、基本的には本番行為は禁止で、スマタやフェラなどの「抜き」によって男性を満足させる。ただ、実際には金額しだいでSEXをする場合も多い。本番行為を求める男性が少なくないということはもちろんあるが、テクニックを駆使して奉仕するよりは、身を任せて果てるのを待つほうがいいという女性も多いという。

ミレイは、人気嬢だ。仕事が忙しいという理由で、アポをとってから実際に会うまでに2ヵ月もかかった。待ち合わせに指定されたのは、恵比寿駅西口にある駅ビルの最上階にあるイタリアンレストランだった。

昼過ぎということもあって、広い店内には小さな子ども連れの若いママさんたちが多かった。

「ここはね、ぜったい夜職の知り合いは来ないと思うから」ミレイはそう言った。

整形にどっぷりとハマっている

現在の月収は、コンスタントに200万円を超えるという。風俗嬢には珍しく、ホストクラブにはほとんど行ったことがないと言った。

その代わりといっては何だが、いまは整形にどっぷりとハマっている。

「なんかね、最初は目を二重にするくらいだったんですけどね、おカネもまあまあ貯まってくると、もっともっとってしたくなっちゃったんですよね。でも、周りの子に比べたら、私なんて全然してないほうですよ」

ニコニコと屈託ない笑顔でそう言った。会ったときはスッピンに近かったこともあってか、休みの日のOLのような感じだ。いま、多くの夜職の女性がそうであるように、整形していることを微塵も隠そうとしていない。

周りの人のほとんどが整形している

「周りは、うちみたいに風俗だけじゃなくてキャバで働いている友だちもけっこういるんですけど、ほとんど整形はしてますよ。最近は、韓国に行ってやる子も多いんじゃないかな。そういう子は、2泊3日とかでパパっと行って施術して、あとは帰ってからダウンタイムで休んでますね。ゴールデンウイークなんてね、夜系の知り合いはみんな韓国に整形しに行ってんじゃないかな。だから、連休明けにみんなダウンタイムで出勤しなくて、お店の人がめちゃ困っていたみたいです」

ミレイは、あちこちでCMを打っているある美容外科でまず目を二重に整形した。そして目尻を切開してパッチリした印象にし、涙袋も作った。ここまでで、わずか2ヵ月だったという。

そこからはさらに加速した。別のクリニックで顎を細くする施術を受けて、さらに太ももの脂肪吸引もやった。そのあとは、豊胸手術だ。もともとカップサイズがBからCカップの間くらいだったのを、一気にGカップにした。

「どうせするならGくらいがいいかなって。クリニックの有名な先生にも勧められたし、みんな胸やるならGくらいにしてるよっていう話を聞いたのもあるかな」

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））