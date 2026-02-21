¡ã¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡©¡äÉ×¤Ï41ºÐ¡£¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤Ë»×¤ï¤ì¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡ªÂè2»Ò¤òÇº¤à¥Þ¥Þ¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
»Ò¤É¤â¤Ï¼ø¤«¤ê¤â¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬²¿ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÌÜ¤ò¼ø¤«¤ë¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÇº¤à¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤Ï34ºÐ¡£Ã¶Æá¤¬41ºÐ¡£¤³¤³¤«¤éÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¡©¡Ù
40Âå¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡Ø¥Þ¥Þ¤¬40ºÐ¤ÇÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬41ºÐ¤Ç¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù
¡Øº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢ÆÃ¤ËÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Ë40²á¤®¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£Âè1»Ò¤À¤Ã¤Æ40Âå¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¤¤ë¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ç¯Áê±þ¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ð¤«¤ê¡Ù
¤¹¤Ç¤Ë1¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¾å¤Î»Ò¤ò²¿ºÐ¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè2»Ò¤ò¼ø¤«¤ë¤È¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö1¿ÍÌÜ¤Î¤È¤¤Ë40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¥Ñ¥Ñ¤â¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÈÕº§²½¤äÈÕ»º²½¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤¬40Âå¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿Æ¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¼ÂÇ¯Îð°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦ÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤â¡Ä¡Ä¡ÖÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â
¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃ¶Æá¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÚÆù¤Ä¤±¤Æ¿È¤Ê¤ê¤ò¼ã¡¹¤·¤¯À°¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¤ÇÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤µ¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬Âç³ØÂ´¶È¤¹¤ëº¢¤ÏÇ¯¶â¤â¤é¤¦Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤Ê¤ó¤ÇÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃ¶Æá¤¬ÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐOK¡×¡¢¡Ö¼ã¤µ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÃ¶Æá¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤è¤¦¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤è¤¦¤¬Ã¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Éíå¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÃ¶Æá¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çº¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ã¤¦¡£2¿ÍÌÜ¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç·è¤á¤¿¤¤
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ê¤é¤Ê¤·¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç»Ò¤É¤â»º¤ó¤Ç¡¢°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃ¶Æá¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤½¤¦¡£Çº¤à»þÅÀ¤Ç½Ð»º¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤Í¡Ù
¡Ø¹âÎð¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤é¤ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£2¿ÍÌÜ¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ç¤·¤ç¡£¼þ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¤¯¤À¤é¤Ê¤¹¤®¡£¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¾Íè¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·×²è¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡À®¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù
¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Î·ò¹¯¤äÈñÍÑ¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤ÎÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤ª·Þ¤¨¤ä¹Ô»ö¤ÏÁ´ÉôÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Ã¶Æá¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤ÇÁ÷·Þ¤·¤¿¤ê¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂè2»Ò¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤ÎÇ¯Îð¤ä¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é»º¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤à¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¿Æ¤¬40Âå¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¤È°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò´ð½à¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»º¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬¥Ñ¥Ñ¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
2¿ÍÌÜ¤ò»º¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡¡°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤è¤¦¡ª¡¡¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤³¤â¤â¡¡