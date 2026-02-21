±¿Å¾Ãæ¡¢¿®¹æ¤¬2¤Ä¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤ò½±¤Ã¤¿°ÛÊÑ¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¡×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú´ã²Ê°å¤¬²òÀâ¡Û
Âç³ØÀ¸¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ã²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤ò¤µ¤·¤Æµ¤¤Ë¤»¤ºÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©ÀÖ¿®¹æ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡©¡×¤È´¶¤¸¡¢¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤ÆÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ê¿§¤¬Æó½Å¤Ë¤ß¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶À¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÊÒÊý¤Î¹õÌÜ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆâÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¡ÊµÞÀÆâ¼Ð»ë¡Ë¡Ù´µ¼Ô¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¤Î¤¯¤é¤«¤º´ã²Ê±¡Ä¹¡¦ÁÒ°÷ÉÒÌÀ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤äSNS¤ÇÄ¹»þ´ÖÌÜ¤Ë²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÌÜ¤Î¶ÚÆù¡ÊÆâÄ¾¶Ú¡Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡½¤Ê¤¼¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«Â³¤±¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹õÌÜ¤¬ÆâÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¡×¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¸åÅ·ÀÆâ¼Ð»ë¡Ê¤¤å¤¦¤»¤¤¤³¤¦¤Æ¤ó¤»¤¤¤Ê¤¤¤·¤ã¤·¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¹õÌÜ¤¬ÆâÂ¦¡ÊÉ¡Â¦¡Ë¤Ë´ó¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤ÏÆâ¼Ð»ë¤È¤¤¤¨¤Ð±ó»ë¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂç¿Í¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÈÈ¿Í¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢ËÜ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÁàºî¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Æ°²è¤äSNS¤ÇÄ¹»þ´ÖÌÜ¤Ë²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÌÜ¤Î¶ÚÆù¡ÊÆâÄ¾¶Ú¡Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç¾¤¬¡ÖÌÜ¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·»Ï¤á¡¢ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤À¤±»ëÀþ¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¼ÂºÝ¤Ë´ã²Ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î¼Ð»ë¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«
¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆâ¼Ð»ë¤Ï¡¢Åö±¡¤ÏÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ã´³Æâ¼Ð»ëµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÄ´Àá²áÂ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·´ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£
¡½¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¤Î½é´ü¾É¾õ¤ä¡¢´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤â¤·¡Ö¤Õ¤È±ó¤¯¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢·Ê¿§¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»úËë¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÊÊ£»ë¡Ë¡×¤ä¡ÖÊÒÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Êª¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¡¢¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÒÊý¤Î¹õÌÜ¤¬ÆâÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´ã²Ê¼õ¿Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡ÖÊª¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¾É¾õ¤Ï¡¢Ç¾¤¬SOS¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
¡½¤â¤·¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤¦¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Ç¼£¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
·ÚÅÙ¡ÁÃæÅùÅÙ¤À¤ÈÅÀ´ã¤äÊäÀµ¤Ê¤É¤Ç¼£¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡Ö±ó¤¯¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡×¤À¤±¤Ç¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¡¢¼£¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹Ä´ÀáËãáãÌô¡Ê¥ß¥É¥ê¥óM¤Ê¤É¡Ë¤òÅÀ´ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÅùÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤¬´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤ò¥ì¥ó¥º¤Ç¶þÀÞ¤µ¤»¤ÆÊäÀµ¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥á¥¬¥Í¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ºÀµ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥á¥¬¥Í¤Ç¤â¶ºÀµ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢³ÑÅÙ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¶ÚÆù¤òÄ´À°¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ð»ë¼ê½Ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÆù¤Î°ÌÃÖ¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¶É½êËã¿ì¤ÇÆüµ¢¤ê¡Á¿ôÆü¤ÎÆþ±¡¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Ð»ë¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ìÌÜ¤ÎÆâÄ¾¶Ú¤ÎÈîÂç¡¦¹´½Ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î´¶³Ð¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÆó½Å¤Ë¸«¤¨¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥º¥ì¤¿¾õÂÖ¤ò¡¢ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ½èÍý¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤¬Î¾ÌÜ¤ÇÀµ¤·¤¯¸«¤ëµ¡Ç½¡ÊÎ¾´ã»ëµ¡Ç½¡Ë¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼ê½Ñ¤Ç´ãµå¤Î°ÌÃÖ¤À¤±¼£¤·¤Æ¤â¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡½¥¹¥Þ¥Û¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤Í½ËÉºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÌÜ¤ò¼é¤ë3¤Ä¤Î½¬´·¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¤Ä¤á¤¬¡¢30cm¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÏÌÜ¤«¤é30cm°Ê¾å¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð40cmÎ¥¤·¤Æ»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2¤Ä¤á¤¬¡¢20-20-20¤ÎË¡Â§¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¡´ã°å¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥·¥§¥ëÇî»Î¡ÊDr. Jeffrey Anshel¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ºî¶È¤ò¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢20Ê¬¤ª¤¤Ë20¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó6m¡ËÀè¤ò20ÉÃ´ÖÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÌÜ¤Î¶ÚÆù¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¥¹¥Þ¥Û¤Î¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£°Å¤¤Éô²°¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÆ·¹¦¤¬³«¤¯¤¿¤á¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤ÎÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´ã²Ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼£ÎÅÃæ¤Ë¤â¤³¤ì¤é¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÁÒ°÷ÉÒÌÀ¡Ê¤¯¤é¤«¤º¡¦¤È¤·¤¢¤¡Ë
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¡¦°åÎÅË¡¿ÍÁÏ¸÷²ñ¤¯¤é¤«¤º´ã²Ê±¡Ä¹¡£°¦É²Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¼ê½ÑÆÃ²½¤Î´ã²Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î´ã²Ê°å¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à°åÎÅÂÎÀ©¤Ç2,200Ì¾°Ê¾å¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦(2025Ç¯)¡£¼ê½Ñ´ï¶ñ¡¦¼ê½ÑÊýË¡¤Î³«È¯¤ä´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
