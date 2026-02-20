元AKB48・福留光帆にAマッソ・加納が怒りの水ぶっかけ「さっきからそれやめろ！」

2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。

元AKB48の福留光帆が煮えきらない回答を続けたことで、Aマッソ・加納のイライラが頂点に達し…。

【映像】今回もビショビショになった“常連”福留光帆

熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが出演した今回。

「付き合う前のワンナイトは大人の嗜みor危険な夜遊び」というテーマで、稲田・福留・鈴木による“大人の嗜み”チーム＝肯定派、熊元・加納・紺野の“危険な夜遊び”チーム＝否定派に分かれて激論が交わされた。

他のメンバーが自身のワンナイトの経験を赤裸々に明かしながらそれぞれの主張を繰り広げるなか、元AKB48の福留は一貫して「経験はないけど」という立場で発言。

加納が「ワンナイトからの交際は続くのか」と問いかけても、「私は経験がないんでわかんないですけど、私だったら続きますね」と回答し、加納から「そのスタンスやめろ！」とツッコまれていた。

さらに議論が進むと、福留は「わかんないですけど、ガチで体臭が合わへん人っておるじゃないですか」と“付き合う前に肌を合わせて確認したほうがいい”と主張する。

しかし、福留が「キスとか、わかんないですけど」と続けたところで我慢できなくなった加納が「『わかんないですけど』やめろ！さっきから！」と立ち上がり、福留にコップの水を浴びせた。

水浸しになった福留はそれでも「キスしたときわかるじゃないですか！こいつと匂い合わへんなみたいな！知らんけど！」とスタンスを曲げない。

加納の「そうなんや？誰？相手どんな人？」という追及をかわしつつ、「それ確かめといたほうがいいんじゃないかなって本に書いてました」とあくまで一般論として主張をまとめた。