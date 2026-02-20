【バイオハザード レクイエム】 2月27日 発売予定 価格 スタンダードエディション：8,990円 デラックスエディション：9,990円 恐怖の悪夢セット（夢グループコラボ）：19,800円

カプコンは2月20日、夢グループとコラボレーションしたサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」のテレビショッピング映像を公開した。

特徴的なCMの通信販売を展開する夢グループと「バイオハザード レクイエム」がまさかのコラボ。お馴染みの石田重廣社長と保科有里さんによるテレビショッピング映像では、独特の雰囲気でゲームの特徴を紹介しているほか、開発者の声としてディレクターの中西晃史氏も出演している。

また、夢グループでは背筋が伸びる「夢ぶら下がり健康器」と「バイオハザード レクイエム」をセットにした「恐怖の悪夢セット」も登場。主人公のグレース・アッシュクロフトが「夢ぶら下がり健康器」を使用するイメージ画像も公開された。なお「恐怖の悪夢セット」は夢グループにて50セット限定で実際に販売されている。

【『バイオハザード レクイエム』 夢グループ テレビショッピング映像】

(C)CAPCOM

(C)夢グループ

