いまや多くのトイレに設置されている温水洗浄便座（通称ウォシュレット）ですが、意外にも「使わない」という若い女性が増えているようです。芸能界でもテレビ朝日の田中萌アナウンサーやグラビアアイドル・タレントの岸明日香さんが、使用していないことを明かして話題になりました。

【画像】「えっ…これもおじさんのイメージ？」若い女性が“使用をためらうモノ”5選（6枚）

「不潔」のレッテルに悩みも…

田中萌アナウンサーと岸明日香さんは、昨年10月に放送された「ABEMA的ニュースショー」に出演。田中アナは過去に「ウォシュレットは使わない」と発言した際、SNS上にさまざまな反応が寄せられたことを明かしました。

その中には心ない言葉も混ざっており、「うんちついているアナウンサー」と揶揄（やゆ）されたと打ち明けています。番組内では岸さんも「ウォシュレットを使わない」と話し、スタジオには驚きが広がりました。

番組で行った街頭調査によると、使わないと答える人からは「偏見だけどおじさんや男性が使うイメージがある」という声も。一方で「100％使う」という声も多く、結果はほぼ半々。使う人と使わない人の価値観の差が垣間見えました。

「ノズルが怖い」 衛生面への根強い不信感

ネット上では「一度も使ったことがない」という声も多く、特に外出先で使用できないという人が目立ちます。「ノズルは本当に清潔なの？」「外出先のトイレは衛生的に怖すぎて無理」など、衛生面への懸念が多く上がっていました。また、「気になるときは洗浄機能じゃなくて、おしり用のウエットシートを使う」という意見も多く寄せられています。

一方で、「ウォシュレットを使うとない生活には戻れなくなる」「おなかを壊しておしりがひりひりするときは必須」「痔（じ）のときは助かる」と、生活の中で欠かせないとの声もありました。

どちらが正しいという話ではなく、使う・使わないはあくまで個人の選択です。使う人や使わない人に対して、否定的な気持ちは持たないようにしていきたいですね。