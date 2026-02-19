¤ì¤¤¤ïÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½ °ìÉô»Ù»ý¼Ô¤ÎÉÔÀµÁªµóÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤Ë¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²ò»¶¤¬¤½¤â¤½¤âÉÔÀµ¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢½°±¡Áª¤ò¼õ¤±16Æü¤ÎÆ±ÅÞÌò°÷²ñ¤Ç·è¤á¤¿¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ò¹¯ÌäÂê¤Ç»²±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤¿»³ËÜÂÀÏº»á¤¬ÂåÉ½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÂçÀÐ»á¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀÐ»á¤è¤ê¥¯¥»¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê!?±üÅÄÉçÈþÂå¶¦Æ±ÂåÉ½
¡¡ÂçÀÐ»á¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶ûÞ¼ËüÎ¤Á°½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢±üÅÄÉçÈþÂå»²±¡µÄ°÷¡Ê48¡Ë¤¬¸åÇ¤¤Ë¡£½°±¡Áª¤Ç¡¢¤ì¤¤¤ï¤«¤é¤¿¤À°ì¿ÍÅöÁª¤·¤¿»³ËÜ¾ù»Ê½°±¡µÄ°÷¡Ê63¡Ë¤¬´´»öÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼¨Á°¤Î8µÄÀÊ¤«¤é¡¢1µÄÀÊ¤ËÀªÎÏ¤ò¸º¤é¤·¤¿½°±¡Áª¤òÁí³ç¤·¤¿ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤Ë¤ì¤¤¤ï¤ÎÉ¼¤¬¤Þ¤ë¤Þ¤ëÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ìÉô¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÉÔÀµÁªµó¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ì¤¤¤ï¤¬220ËüÉ¼¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤Ü¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸Ê¬¤°¤é¤¤¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤¬ÆÀÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡Ø¤ì¤¤¤ï¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤ß¤é¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ°Â¤È¤«¡¢¿äÂ¬¤ò¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£2025Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ì¤¤¤ï¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é½°±¡Áª¤Ç¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤ËÅêÉ¼¤·¤¿ÁØ¤¬°ìÄê¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Ë¤Ï¤¯¤ß¤·¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤³¤Î²ò»¶¤ÏÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÁªµó¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤¬ÃåÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤¬ÉÔÀµ¤ÊÁªµó¤Ç¡¢À¯¸¢Æâ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò±£¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Åý°ì¶µ²ñ¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÀâÌÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡ØÁáÉÄ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«Áªµó¡Ù¤È¤«¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
