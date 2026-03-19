れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年3月18日にXで、「日曜討論」の動画を投稿したことで「アカウント凍結」を受けたことを明かし、NHKへの不満をつづった。「『引用』の範囲内で、著作権侵害には当たらないはずでは？」大石氏は2月3日にも、Xで選挙期間中の党首討論は「フルオープンにするべき」と主張。NHKに対し、SNS上の党首討論の切り抜き動画を削除されたとして「選挙期間中の党首討論まで切り抜き動画削除申請して国民び