れいわ新選組の大石あきこ共同代表が18日にX（旧Twitter）を更新。Xに転載したNHKの切り抜き動画が削除され、アカウントがロックされたことを明かし、「言論封殺」と批判。しかし、ネット上からはあきれ声が集まっている。 大石氏は2月1日放送のNHK総合「日曜討論」に出演。「米中との向き合い方」という議論の中で大石氏は「今、日本はアメリカの属国」と発言し、日米地位協定の改定の必要性を訴えていた。 一方、大石氏は18日