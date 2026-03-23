れいわ新選組の大石晃子共同代表によるX投稿に、同党関係者からもあきれる声が相次いでいる。トランプ大統領や故ハーメネイー師、山本代表ら合成したダンス画像を拡散波紋を広げたのは、大石氏が2026年3月22日のポストだった。大石氏は、一般ユーザーによる「もうくだらない争いしないでみんなで踊ったらいいと思うよ。世界平和Peace」との画像付き投稿を引用し、「シャッフル＆膝カックンや！」と投稿。「#全ての武器を楽器に