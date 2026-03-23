れいわ新選組の共同代表の大石あきこ氏が22日にX（旧Twitter）を更新。現在の国際情勢をネタにしたコラージュ画像を拡散し、れいわ新選組内部からも批判の声が集まっている。 発端となったのは、米ホワイトハウスが公式ホームページに投稿した、高市早苗首相とトランプ大統領の首脳会談ギャラリー写真の中に、高市首相がオーケストラをバックに歌い踊っている写真が掲載されたこと。 この画像をあ