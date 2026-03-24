2月28日のアメリカ、イスラエルによるイラン攻撃以降、日を追うごとに激化する中東情勢。3月12日時点で、イラン側の死者は1400人以上、イスラエルは18人、アメリカの兵士は13人にのぼり、イスラエルの攻撃を受けるレバノンでも1000人以上が死亡したことが報じられている。一刻も早い事態の鎮静化が待たれるなか、Xではある一般ユーザーが3月22日、《もうくだらない争いしないでみんなで踊ったらいいと思うよ。世界平和Peace》と