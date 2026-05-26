モデルの前田典子が、5月24日までにInstagramを更新。沖縄県石垣島への夫との「60代シニア旅」での黒ビキニショットを公開し、ファンから歓声があがっている。前田は《5月の石垣島 お天気に恵まれ プールと海でリゾートを満喫 南国最高―》《60代シニア旅 夫婦旅 主人の65歳のバースデートリップ》などとつづり、自身の黒ビキニ姿のショットや、夫で5月16日に65歳の誕生日を迎えた俳優でモデルの日比野玲とのツーショット、プ