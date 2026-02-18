この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【最新比較】dカードのタッチ決済・d払い・iD決済の違いと一番お得な支払方法【PR】」と題した動画を公開。dカードには「d払い」「iD決済」「タッチ決済」という3つの支払い方法があるが、結局どれが最もお得なのか。動画では、それぞれのメリット・デメリットを徹底的に比較し、最適な支払い方法を解説している。



動画ではまず、3つの支払い方法の基本的な違いを解説。「d払い」はQRコード決済、「iD決済」は電子マネー、「タッチ決済」はクレジットカードのコンタクトレス決済であり、それぞれ仕組みが異なる。特に注目すべきは、2024年度から提供が開始された「d払いタッチ」である。これにより、従来QRコード決済にしか対応していなかったd払いが、iD決済やVisaのタッチ決済が利用できる店舗でも使えるようになり、利便性が大幅に向上した。例えば、これまでd払いに非対応だったイオンやヨドバシカメラでも、iD決済を通じて実質的にd払いが可能になったのだ。



最も重要な比較ポイントはポイント還元率である。基本還元率はどの支払い方法も1%だが、d払いには他の2つにはない大きなメリットが存在する。それは、dポイントクラブのランクに応じて還元率が最大2%までアップする点だ。2024年10月の制度改定により、直近3ヶ月間のdポイント獲得数に応じてランクが決定され、「3つ星」以上になると還元率が1.1%以上に上昇する。ドコモのスマホ料金プランやdカードを日常的に利用しているユーザーほどランクが上がりやすく、d払いの優位性が高まる仕組みだ。



以上の比較から、動画ではdカードの最もお得な支払い方法は「d払い」であると結論付けている。dポイントクラブのランクアップによる還元率の上昇、キャンペーンの多さ、そして「d払いタッチ」による利便性の向上といった複数の要因がその理由だ。dカードを持つユーザーは、自身のdポイントクラブのランクを確認し、d払いを積極的に活用することで、より多くのポイント還元を享受できるだろう。