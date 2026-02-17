【1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ】 2月17日10時～3月25日23時 予約 5月 発送予定 価格：19,800円

プレックスは、フィギュア「1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ」を発売する。価格は19,800円。本日2月17日10時より予約受付が開始された。なお、準備数に達した場合、早期に受付終了となる場合がある。

アニメ「地獄先生ぬ～べ～」より、妖怪・雪女の「ゆきめ」が入れ目タイプの1/6スケールドールとなって登場。本商品では、着用している着物は生地の素材や質感にこだわり「ゆきめ」の魅力を最大限に引き出している。草履は新規造形を採用。着物の伊達襟や着丈感などディティールまであますことなく再現されている。

「1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ」

【セット内容】

・本体 1

・衣装：キャラクター衣装一式、草履

【商品素材】

・ボディ：PVC、POM（※関節部分）

・ヘッド：PVC、サラン（※植毛部分）

・衣装：綿、ナイロン、ポリエステル

・草履：レジン

【商品サイズ】

・全高：約26cm（1/6スケール）

【原産国】

・ボディ：中国

・ヘッド：日本

・衣装：ベトナム

・草履：日本

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同