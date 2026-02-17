アニメ「地獄先生ぬ～べ～」より妖怪・雪女の「ゆきめ」が入れ目タイプのドールで登場。予約受付開始着物の伊達襟や着丈感など1/6スケールで細部まで再現
【1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ】 2月17日10時～3月25日23時 予約 5月 発送予定 価格：19,800円
【セット内容】
【商品素材】
【商品サイズ】
【原産国】
プレックスは、フィギュア「1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ」を発売する。価格は19,800円。本日2月17日10時より予約受付が開始された。なお、準備数に達した場合、早期に受付終了となる場合がある。
アニメ「地獄先生ぬ～べ～」より、妖怪・雪女の「ゆきめ」が入れ目タイプの1/6スケールドールとなって登場。本商品では、着用している着物は生地の素材や質感にこだわり「ゆきめ」の魅力を最大限に引き出している。草履は新規造形を採用。着物の伊達襟や着丈感などディティールまであますことなく再現されている。
「1/6ピュアニーモNo.169 アニメ『地獄先生ぬ～べ～』ゆきめ」
【セット内容】
・本体 1
・衣装：キャラクター衣装一式、草履
【商品素材】
・ボディ：PVC、POM（※関節部分）
・ヘッド：PVC、サラン（※植毛部分）
・衣装：綿、ナイロン、ポリエステル
・草履：レジン
【商品サイズ】
・全高：約26cm（1/6スケール）
【原産国】
・ボディ：中国
・ヘッド：日本
・衣装：ベトナム
・草履：日本
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同