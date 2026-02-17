¡Èº£½©¥É¥é1¸õÊä¡É»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡¡NPB°ìËÜ¤Ë·èÃÇ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼10µåÃÄ°Ê¾å»ë»¡¤â¡ÖÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¤¬º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë»³Íü³Ø±¡¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡ËÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬16Æü¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿ÊÏ©¤òNPB°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼10µåÃÄ°Ê¾å¤¬»ë»¡¤·¡¢ÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë94¡¢101¥¥í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µé¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤é¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®152¥¥í¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¹â¹»ÄÌ»»32ËÜÎÝÂÇ¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥ÈÂçÃ«¡×¡£ºò½ÕÁªÈ´¤Ç2Ç¯À¸¤ÎÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç140¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ê¡¢ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÅêÂÇ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ìµé¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¡£¤½¤·¤Æ¡¢NPB°ìËÜ¤Ë·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¾å°Ì¸õÊä¤À¤Ã¤¿¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¿¹°æ¤¬NPB¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤º¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎÀÐ³À¸µ¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¡£¿ÊÏ©¤Î¹ñºÝ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦Âç»¿À®¡£¡ÊÀ®¸ù¼ÂÀÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¹âÂ´¤Î¡ËÊÆ¹ñ»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´°À®¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüËÜµå³¦¤Ç´ðÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤Ï3·î19Æü³«Ëë¤ÎÁªÈ´¤Ë¸þ¤±¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»ÖËþ¡¹¡£¿ÊÏ©¤ò¹ñÆâ¤Ë°ìËÜ²½¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë