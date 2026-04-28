好調の秘訣を米分析サイトが考察ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャーでも本塁打を量産している。今季29試合に出場し11本塁打を放つ活躍に、米野球分析サイトのディベロッピング・ベースボールが、アーチ量産の理由を考察。日米で使用されている“公式球の違い”に着目した分析が注目を集めている。1年目からメジャーを席巻する活躍を続ける村上。同メディアは公式X（旧ツイッター）で「なぜムネタカ・ムラカミは強い