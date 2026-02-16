この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【超小型だぜ】10.5インチの超小型ノートパソコン「Tenku Note Pro」をレビュー。本体は高級感バッチリです」と題した動画を公開。10.51インチの超小型2in1ノートPC「TENKU Note Pro」をレビューし、前モデルからのフルモデルチェンジによる性能向上と、金属ボディがもたらす高級感を高く評価した。

「TENKU Note Pro」は、ディスプレイサイズ10.51インチの超小型モデル。戸田氏はまず、その質感に注目。全体が金属製ボディで構成されており、「値段の割には作りがいい」「剛性感も高級感もかなりあります」と、そのしっかりとした作りを称賛した。

本製品は、前モデル「TENKU MOBILE S10+」からのフルモデルチェンジにあたり、本体サイズが若干大きくなっている。それに伴いディスプレイも1920×1280ピクセルと縦に長くなり、戸田氏は「画面が広くて使いやすい」と評価。重量は実測で954gと、2in1機構や金属ボディを採用している点を考慮すれば妥当な範囲であるとの見解を示した。

性能面では、CPUに第13世代のIntel Core i3-1315Uを搭載。前モデルのIntel N150から「とてつもなくパワーアップ」したと述べ、ベンチマークスコアもマルチコアで4016を記録するなど、日常的な作業には十分な性能であることを示した。メモリが32GB、ストレージが512GBという構成も、現在のPCとしてバランスが良いと評価している。

戸田氏は、回転式の2in1機構やタッチ操作、ペン入力（Microsoft Pen Protocol）に対応している点も実用性の高さにつながると指摘。動画撮影時点での価格は128,000円（別途10%OFFクーポン有）と、性能向上に伴い価格も上昇しているが、その価値は十分にあるとした。総評として73点の評価を下し、単に小さいだけでなく、質感と実用性を兼ね備えたモデルとして、新たな選択肢になると結論付けた。

